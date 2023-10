L’importanza di una connessione internet affidabile all’interno della propria casa è fondamentale, soprattutto quando si lavora o si studia. Non a caso è spesso richiesta per modificare documenti online, salvarli sul cloud e partecipare a videoconferenze. Per non parlare poi della sua importanza nel seguire le lezioni online. In Italia sono diversi gli operatori ad offrire pacchetti completi per la rete mobile e quella fissa. Tra questi, la TIM è sicuramente uno dei più noti e ha recentemente annunciato l’arrivo di novità (che riguarderanno i costi) dal prossimo dicembre.