Ferrari, il nuovo film di Michael Mann in uscita nei prossimi mesi, si mostra nelle prime immagini grazie al trailer appena pubblicato. La pellicola nasce come un biopic su Enzo Ferrari, fondatore dell’omonima Casa di Maranello.

La storia seguirà le vicende reali del Drake e come, attraverso le vittorie nelle più prestigiose gare mondiali, ha costruito il proprio mito inossidabile. In particolare, si tratta di un adattamento della biografia del 1991 intitolata Enzo Ferrari: The Man and the Machine scritta da Brock Yates,.

La pellicola è stata presentata in Concorso al Festival del Cinema di Venezia e può vantare un cast d’eccezione. Enzo Ferrari sarà interpretato da Adam Driver, a prestare il volto per Laura Ferrari troviamo Penélope Cruz mentre Shailene Woodley sarà Lina Lardi. A far parte del cast troviamo anche Patrick Dempsey, Jack O’Connell, Sarah Gadon e Gabriel Leone.

Adam Driver è l’interprete del Drake nel film Ferrari dedicato allo storico fondatore della Casa di Maranello

Il trailer è appena stato pubblicato su YouTube mentre la pellicola arriverà nelle sale il prossimo 14 dicembre. In particolare, gli avvenimenti si concentreranno sull’estate del 1957, un periodo molto particolare per Enzo Ferrari.

Infatti, l’azienda è in crisi così come il matrimonio del Drake e l’unico modo per salvare entrambe le cose è vincere la Mille Miglia. La Ferrari arriva al traguardo con una storica doppietta ma, durante il tragitto, una terza vettura subisce un tremendo incidente causando la morte del pilota e del suo navigatore oltre a nove spettatori.