Very Mobile è uno degli operatori telefonici più in voga del momento sul territorio italiano. Il successo dell’operatore è sicuramente da imputare al suo servizio clienti di ottima qualità e ai piani tariffari incredibilmente economici.

Il panorama del settore delle telecomunicazioni sta cambiando e si sta evolvendo proprio in favore di gestori come Very Mobile che prendono il nome di operatori telefonici virtuali o MVNO.

Gli operatori virtuali possiedono sicuramente delle tariffe più economiche da offrire ai propri clienti in virtù del fatto che essi non possiedono delle infrastrutture private ma si appoggiano ad altri operatori, come TIM, Vodafone e WindTre, per ottenere la rete e la copertura e di conseguenza fornire i propri servizi ai clienti.

Very Mobile, ad esempio, è uno degli MVNO più famosi e scelti dai clienti. In particolare si appoggia su WindTre e conta circa 2,7 milioni di clienti.

Very Mobile, scopri Super Flash e tante altre fantastiche offerte

Very Mobile dispone di una vasta gamma di opzioni tra cui scegliere la promozione più adatta alle esigenze di tutti.

SUPER FLASH

L’offerta più folle dell’operatore al momento è Super Flash, una promozione disponibile per tutti i clienti provenienti da Poste Mobile, Iliad, Fastweb e molti altri MVNO che prevede minuti e SMS illimitati con 120 GB di internet a soli 5,99 euro al mese.

PROMO FLASH

Sono disponibili inoltre due ulteriori promo flash. La prima sempre per tutti i clienti provenienti da Poste Mobile, Iliad, Fastweb ecc. prevede minuti e SMS illimitati più 150 GB di internet a 6,99 euro al mese. La seconda è invece disponibile per tutti i nuovi numeri e offre minuti e SMS illimitati più 150 GB di internet a 6,99 euro al mese.