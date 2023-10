La friggitrice ad aria è divenuta nel corso del tempo uno strumento indispensabile nelle case di tutti gli italiani, un accessorio da cucina che può ridurre i tempi di cottura e l’attenzione del consumatore che comunque vuole al massimo ottimizzare tutto ciò che riguarda la cucina. Sul mercato si trovano svariati modelli più o meno interessanti, ma i più allettanti sono sicuramente i prodotti di casa Philips, ed oggi vi parliamo di uno sconto pazzo disponibile su Amazon.

Il modello in questione è la Philips Airfryer 3000 Serie L, un dispositivo di buone dimensioni, se considerate giustappunto che raggiunge una capacità di 4,1 litri, per un peso complessivo di soli 800 grammi. Si tratta di una friggitrice ad aria 3in1, che permette di cuocere con il 90% di grassi in meno, grazie alla tecnologia Rapid Air, ha un piccolo display completamente touchscreen, con il quale riuscire a gestire le modalità di utilizzo.

Friggitrice ad aria Philips, il prezzo più basso disponibile su Amazon

Se stavate aspettando in grazia il momento giusto per acquistare una friggitrice ad aria, sappiate che è finalmente arrivato, grazie alla corrente promozione disponibile su Amazon, infatti, gli utenti possono acquistare la Philips HD9252/90, ad un prezzo assolutamente folle: il listino è di 174,99 euro, con l’offerta del momento, che prevede uno sconto del 35%, si andrà a pagare solamente 113,99 euro, ma applicando nuovamente il coupon che si trova in pagina, la spesa finale scende a soli 98 euro. Che state aspettando? acquistatela subito premendo il link sottostante.

