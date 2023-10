Memoria piena, il segreto per liberarla senza cancellare i contenuti

La gestione dello spazio di archiviazione su smartphone è diventata una sfida crescente per molti utenti, soprattutto perché i produttori di dispositivi tendono a offrire storage fisso non espandibile tramite schede micro SD. Questo problema è ulteriormente aggravato dall’uso quotidiano intensivo del dispositivo, il quale supera di gran lunga la semplice comunicazione. Oltre alle applicazioni, molti utenti archiviano una vasta gamma di contenuti multimediali come foto e video, nonché documenti importanti e altre informazioni utili.

Memoria piena: addio foto e video duplicate!

Un fattore che contribuisce significativamente all’esaurimento dello spazio di archiviazione è la presenza di file duplicati, in particolare foto e video. Questi possono accumularsi senza che l’utente se ne renda conto, portando a un declino generale delle prestazioni del dispositivo. Fortunatamente, esistono metodi per affrontare questo problema senza dover passare in rassegna manualmente ogni singolo file.

Per gli utenti di iPhone, ad esempio, la soluzione è piuttosto semplice e diretta. Dopo aver aperto l’app Galleria, è possibile scorrere verso il basso per accedere a una serie di funzioni utili. Tra queste c’è la sezione “Duplicati“, che identifica e raggruppa tutti i file doppi presenti sul dispositivo. Da qui, è possibile selezionarli ed in una sola operazione, liberando così una buona parte dello spazio di archiviazione.

Tale funzione non solo migliora le prestazioni generali del dispositivo, ma offre anche la libertà di archiviare ulteriori contenuti senza preoccuparsi di esaurire lo spazio disponibile. È un modo efficace per ottimizzare l’uso dello smartphone, specialmente per coloro che utilizzano il dispositivo per una varietà di funzioni, dall’intrattenimento alla produttività.