Questa settimana ritorna la grande esclusiva della Champions League su Prime Video. La piattaforma streaming di casa Amazon anche in questa stagione – e sino al prossimo 2027 – assicura ai suoi clienti la copertura della massima competizione europea di calcio, oltre ad una galleria ricca di contenuti d’intrattenimento tra serie tv, cinema e documentari.

Prime Video, l’esclusiva della Champions a costo zero

La programmazione di Prime Video per la Champions è quella consueta con l’esclusiva della migliore gara del mercoledì sera. Almeno durante la fase a gironi, il servizio di casa Amazon a riguardo darà visibilità e copertura alle squadre italiane.

Anche sul fronte commerciale Prime Video si conferma più che una certezza. A differenza delle altre piattaforme streaming, infatti, i clienti che scelgono di attivare un abbonamento a questo portale potranno ancora godere di un mese di prova. La Champions League come le altre esclusive di Prime Video saranno quindi visibili a costo zero per ben trenta giorni.

Una volta terminati i trenta giorni promozionali, gli abbonati potranno decidere se continuare la visione dei contenuti in piattaforma al costo di 4,99 euro ogni mese o di 49,99 euro all’anno. Non è prevista, invece, alcuna penale da pagare per chi decide di disdire il proprio abbonamento.

Proprio come già previsto anche nel recente passato, un account attivo su Prime Video coincide anche con una serie di servizi extra e gratuiti di Amazon. Tra questi è bene citare le spedizioni rapide in un giorno, l’accesso ad un piano di archiviazione cloud e il servizio per l’ascolto di musica in streaming.