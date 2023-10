WhatsApp ha nettamente modificato le sue funzioni nel corso di queste ultime settimane. la piattaforma di messaggistica istantanea da tempo ha deciso di accogliere gran parte delle richieste del pubblico, proponendo aggiornamenti sempre più in linea con i gusti e con le esigenze dei suoi utenti.

WhatsApp, la novità per modificare tutti i messaggi

Uno degli upgrade più riusciti e più apprezzati di queste ultime settimane è certamente quello relativo alla modifica dei messaggi dopo il momento dell’invio. Tutti gli utenti della chat potranno ora cambiare il testo di un messaggio su una conversazione singola o su un gruppo, anche negli attimi successivi alla condivisione.

Per modificare un messaggio sarà necessario effettuare alcuni rapidi e semplici passi. In primo luogo si dovrà evidenziare il messaggio modificare attraverso un tap prolungato sul testo. Nel menù a tendina che si aprirà dopo pochi secondi, gli utenti dovranno quindi selezionare la Modifica e cambiare il testo come meglio desiderato. A questo punto sarà necessario procedere con un nuovo invio.

I destinatari dei messaggi non avranno modo alcuno di visualizzare il testo nella forma originaria, ma bensì potranno solo vedere una notifica che li avviserà dell’avvenuta modifica del testo.

Quest’aggiornamento di WhatsApp è disponibile sia su iPhone che su Android. L’obiettivo di tale upgrade è quello di rendere la piattaforma di messaggistica sempre più in linea con i gusti degli utenti. Gli iscritti, infatti, attraverso la funzione di modifica potranno evitare in maniera completa ogni errore di forma ed anche eventuali incomprensioni nelle diverse conversazioni.