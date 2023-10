Gli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per acquistare le Apple AirPods Pro di seconda generazione, possono finalmente dare fiato al proprio portafoglio, infatti in questi giorni sono disponibili in super offerta su Amazon, con un risparmio di non poco conto.

Le cuffiette sono le più costose e richieste del mercato, il modello oggi disponibile non è più quello con la porta lighting, ma già il più recente con la USB-C, presentato giustappunto nel corso del mese precedente. Per il resto sono le classiche AirPods Pro di seconda generazione, che non presentano differenze sostanziali nelle specifiche tecniche e nelle prestazioni, rispetto ai modelli dello scorso anno.

Trovate le migliori offerte Amazon in esclusiva sul vostro smartphone, solo andandovi ad iscrivere al nostro canale Telegram che trovate inserito qui.

Apple AirPods Pro di seconda generazione in ottima offerta

Prodotto iconico, e tra i più desiderati al mondo, le Airpods Pro 2a generazione, possono oggi essere acquistate su Amazon con un esborso finale di circa 259 euro, riuscendo così a raggiungere un risparmio del 7% in confronto al listino originario, approfittando quindi della riduzione di 20 euro (per l’acquisto premete qui sotto).

Compralo su Amazon

La colorazione è la classica bianca, con materiali di ottima qualità, hanno il microfono incluso, una buonissima cancellazione del rumore, la custodia ricarica con con supporto alla ricarica wireless (e MagSafe), vari cuscinetti per adattarsi alla perfezione alle varie tipologie di orecchie e molto altro ancora. La garanzia è di 2 anni, mentre la spedizione a domicilio viene gestita direttamente da Amazon stessa.