WindTre ha in serbo per tutti gli utenti che vogliono attivare una nuova promozione davvero una sorpresa coi fiocchi: arriva oggi la Start 5G, soluzione che ha un costo di soli 12,99 euro al mese, e promette un risparmio assolutamente degno di nota in termini di rapporto qualità/prezzo.

Gli utenti possono avere tranquillamente accesso a tantissimi contenuti, infatti coloro che decideranno di attivarla potranno godere di 100 giga di traffico dati al mese, con annessi anche minuti illimitati che possono essere utilizzati verso chiunque, oppure più semplicemente 200 SMS da inviare ad altrettanti numeri di telefono in Italia.

WindTre, offerte a non finire ma questa le batte tutte

Gli utenti che sceglieranno di attivare tale promozione devono prima di tutto sapere che il canone fisso mensile, che ricordiamo è di 12,99 euro, deve essere pagato in versione Easy Pay, ciò sta a significare che sarà da versare tramite addebito diretto sul conto corrente bancario o carta di credito. In parallelo, essendo in tale versione, è presente un vincolo contrattuale di durata, che impedirà il passaggio ad altro operatore per un determinato intervallo temporale, senza il pagamento di una penale.

Al netto di tutto ciò, il plus della promo è proprio la possibilità di accedervi indistintamente da qualunque operatore telefonico, non abbiamo limiti in tal senso, ed oltretutto si avrà la possibilità di navigare tranquillamente in 5G, con anche il 5G Priority Pass che la stessa WindTre mette a disposizione dei clienti.