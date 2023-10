CoopVoce distrugge PosteMobile con 200 GIGA quasi GRATIS

Tutto l’occorrente per una promozione mobile al fine di garantirsi un ottimo riscontro tra il pubblico consiste nei contenuti. Ovviamente quello che tutti guardano e anche il prezzo mensile, fondamentale per la sottoscrizione di una promo di un qualsiasi gestore.

Sotto questo punto di vista sono ormai maestri da tempo i provider virtuali, che con la loro attitudine nel proporre prezzi più bassi del solito e soprattutto contenuti che sembrerebbero non finire mai, sono riusciti a guadagnarsi la vetta delle classifiche di gradimento a spese dei più grandi provider in Italia. Uno dei gestori virtuali più famosi, anche secondo quanto dichiarato da diversi utenti, è sicuramente quello di Coop, conosciuto come CoopVoce. Il famoso provider è riuscito nell’impresa di far dimenticare i gestori più famosi, quelli come Vodafone e TIM (che gli concede appoggio per la rete internet), che hanno prezzi nettamente più alti.

CoopVoce batte tutti: la EVO 200 è incontrastabile a 7,90 € al mese

Basta dare uno sguardo al sito ufficiale per capire di cosa stiamo parlando. Con il tempo tutti hanno passato in rassegna le offerte di qualsiasi provider del mondo mobile in Italia, ma nessuno ha dato lo stesso impatto di CoopVoce e della sua EVO 200.

Questa offerta, che durerà ancora per qualche settimana, concede un lusso incredibile: quello di risparmiare avendo contenuti che nessun altro gestore offre. Bastano infatti pochi euro ogni mese per assicurarsi le migliori opportunità, a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga.

Per 7,90 € al mese ci saranno minuti senza limiti verso tutti, 1000 messaggi verso tutti e 200 giga per Internet.