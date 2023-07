La pausa del campionato di Serie A e delle competizioni europee di calcio non influisce sulla programmazione di Sky. Mai come in quest’estate, infatti, la piattaforma satellitare riesce a garantire a tutti i suoi clienti una grande serie di esclusive, specie in ambito sportivo con i campionati mondiali di nuoto e di atletica che si uniscono al grande tennis di Wimbledon ed ai Gran Premi di Formula 1 e motomondiale.

Sky, la grande offerta di prova al costo di soli 9 euro

Le sorprese per i clienti di Sky non derivano soltanto dalle esclusive e dalla programmazione televisiva, ma anche sul fronte dei costi. Per arginare DAZN e le altre concorrenti sotto il punto di vista commerciale, la piattaforma satellitare ha pensato ad un’offerta mai vista prima.

I clienti che decidono di attivare ex novo un ticket con Sky possono infatti usufruire di un periodo di prova, attraverso il quale sarà possibile accedere a tutti i canali della piattaforma satellitare al semplice prezzo di 9 euro. Il periodo di prova avrà una validità di trenta giorni.

Nel pacchetto degli abbonati saranno disponibili sia i canali del ticket base, sia i canali che fanno riferimento ai listini di Sport e Calcio, sia i canali che fanno riferimento al ticket Cinema. Per quanto concerne la tecnologia, gli utenti potranno anche beneficiare del nuovo decoder Sky Q.

Al trascorrere dei trenta giorni, gli utenti saranno liberi di scegliere il listino Sky di loro preferenza o anche di disdire completamente la visione del satellitare, senza alcuna penale.