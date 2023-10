La piattaforma di messaggistica permetterà a tutti gli utenti di accedere ad una delle funzioni più richieste. Il CEO dell’azienda Meta, Mark Zuckerberg, ha stabilito che dai prossimi aggiornamenti l’app dovrà consentire agli utenti di poter passare da un account all’altro su un dispositivo Android senza dover utilizzare più dispositivi insieme o dover effettuare logout per effettuare un passaggio.

Questa funzione in precedenza era utilizzata solo scaricando app di terze parti o approfittando della funzione app gemella presente su alcuni dispositivi supportati, ora è a portata di tutti. In questo modo la gestione delle proprie conversazioni diventa molto più facile per tutti coloro che hanno bisogno di sfruttare due numeri diversi per le proprie chat. Attraverso questa funzione, ad esempio, sarà quindi utilizzare un numero per i propri scopi professionali e un altro per messaggiare con amici e parenti.

La nuova funzione di WhatsApp

Ellie Heatrick, portavoce di WhatsApp, ha dichiarato che nelle prossime settimane sarà possibile configurare un secondo account. Ovviamente per farlo sarà sempre necessario essere in possesso di una scheda SIM con un numero diverso da quello principale.

L’operazione si baserà sulla ricezione di un codice monouso che permetta di autenticare il secondo profilo in tempo reale. Per poter iniziare bisogna inizialmente sempre disporre di un secondo dispositivo o di usufruire di una scheda eSim. Dopo aver effettuato questa prima fase di verifica, l’app approverà l’uso di entrambi gli account su un unico dispositivo permettendo agli utenti di gestire in tutta libertà le impostazioni di privacy e notifica per ciascuno degli account.

Questa funzione si va ad aggiungere a tutte le implementazioni introdotte negli ultimi tempi per fornire agli utenti un’esperienza a 360 gradi. Tra i prossimi aggiornamenti pare che arriveranno anche delle note vocali che possono essere ascoltate una sola volta prima di “autodistruggersi”, come avviene per le immagini. Altra funzione questa che sembra favorire la creazione di chat private che non possono essere divulgate involontariamente. Sono anche previste alcune implementazioni per i canali di broadcast, da poco diffusi su WhatsApp, che arriveranno anche su Facebook e Messenger proprio come è successo con l’app di messaggistica.

Al momento la funzione sta per arrivare e poi in rollout si diffonderà su tutti i dispositivi.