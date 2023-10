ChatGPT è uno dei più noti modelli di intelligenza artificiale. Ed ora sta per diffondersi ancora di più grazie a DS Automobiles. Infatti, molto presto a bordo delle vetture del marchio verrà integrato al sistema IRIS di cui sono dotate le ultime versioni di DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9, anche l’intelligenza artificiale. Questo tipo di innovazione è decisamente unica nel suo genere, soprattutto in ambito automobilistico. Con questa integrazione si rende molto più agevole relazionarsi con l’assistente alla vettura.

DS Automobiles e ChatGPT

Secondo quanto riportato dalla casa di produzione automobilistica, gli utenti potranno chiedere alla propria vettura informazioni su luoghi da visitare, informazioni sulla guida e non solo. Infatti, grazie a ChatGPT gli automobilisti avranno la possibilità di chiedere al proprio assistente di inventare quiz sui propri argomenti preferiti o di creare una storia per intrattenere i più piccoli durante un viaggio.

Utilizzare il sistema con ChatGPT è facile. Potrà essere attuato attraverso l’uso del comando vocale “Ok IRIS”, già presente sulle vetture in questione, oppure digitando l’apposito tasto presente sul volante.

Olivier François, direttore di DS Automobiles ha commentato questa nuova funzione affermando che la nuova missione dell’azienda è quella di fornire ai clienti un’esperienza di guida sempre più agevole ed unica. Attraverso l’introduzione dell’intelligenza artificiale l’esperienza di guida, fluida e intuitiva renderà ogni percorso su strada unico. Una vera rivoluzione high-tech che dona agli automobilisti un potenziale illimitato. Dunque, DS Automobiles promette una delle più grandi trasformazioni per questo XXI secolo.

Per il momento, questa fantastica integrazione per l’intelligenza artificiale di ChatGPT, viene offerta per sei mesi ai primi 20.000 clienti che si registreranno. Ovviamente dovranno essere già in possesso di uno dei modelli di veicoli compatibili a questa modalità di guida. È dunque una fase pilota quella disponibile. I paesi in cui è possibile approfittare di questa integrazione sono Germania, Francia, Spagna, Italia e Regno Unito. Anche se al momento è solo un’integrazione per alcuni utenti, probabilmente presto verrà diffuso anche a tutti gli altri utenti negli altri Paesi. L’intelligenza artificiale sta davvero arrivando in ogni settore della nostra vita, ora è il turno delle auto e possiamo solo immaginare quale altro settore verrà presto coinvolto.

Voi cosa ne pensate? Vorreste provare questa nuova ed innovativa esperienza di guida?