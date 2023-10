Questi smartphone non potranno più usare WhatsApp a breve

WhatsApp sta per tagliare dalla sua lista di supporto diversi dispositivi del mondo Android. La dead-line è stata impostata per il prossimo 24 ottobre 2023, quando l’applicazione abbandonerà definitivamente il supporto per svariati smartphone Android.

Più precisamente WhatsApp potrà essere di supporto solo per coloro che hanno installato il sistema operativo a partire da Android 5.0 in poi.

WhatsApp: addio al supporto per tutti gli smartphone che non hanno almeno Android 5.0

Ora come ora c’è il supporto per tutti i dispositivi che hanno Android con un sistema operativo dal 4.1 alle versioni successive.

Per quanto riguarda invece Apple, tutti gli iPhone con una versione di iOS 12 o successiva possono ricevere tranquillamente il supporto di WhatsApp.

Tornando ad Android, risulteranno colpiti da questo cambiamento di WhatsApp tutti i dispositivi sui quali non è installata almeno la versione Lollipop. Prendendo in esame Samsung ad esempio, il supporto scomparirà per i famosissimi Galaxy S4 e Galaxy Note 3. Tutti gli utenti che però rientrano in questo provvedimento necessario, saranno aggiornati in prossimità della data scelta.

Questo è quanto fa sapere WhatsApp in merito alla situazione:

“I dispositivi e i software subiscono cambiamenti frequenti, quindi rivediamo regolarmente quali sistemi operativi supportiamo e apportiamo gli adeguamenti necessari. Come consuetudine nel settore tecnologico, ogni anno valutiamo quali dispositivi e software sono più datati e hanno una base utenti ridotta. In tali casi, potremmo decidere di interrompere il supporto. Questi dispositivi potrebbero mancare degli aggiornamenti più recenti per la sicurezza o potrebbero non avere le capacità necessarie per eseguire WhatsApp in modo ottimale.”