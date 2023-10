WhatsApp, i TRUCCHI per scomparire e per recuperare i messaggi

Continua ancora una volta a far parlare di sé WhatsApp, anche se in realtà non ha fatto nulla per scaturire tutto ciò. La celebre applicazione di messaggistica istantanea è diventata famosa per svariate motivazioni negli ultimi anni, soprattutto in questo periodo per i grandi aggiornamenti riportati.

Adesso però ci sarebbero due opportunità in particolare che avrebbero attirato grande attenzione da parte degli utenti, soprattutto di coloro che amano scaricare applicazioni di terze parti. Oltre alle tante funzionalità che l’applicazione già detiene di base, ce ne sono alcune che possono essere attivate direttamente scaricando piattaforme dal web.

WhatsApp: ecco quali sono i trucchi più importanti da utilizzare esternamente all’app

La prima applicazione che gli utenti stanno provando già da un po’ di tempo a questa parte corrisponde al nome di Unseen. Avendo a disposizione una soluzione del genere che può essere scaricata in formato apk dal web, sarà possibile passare inosservati, proprio come se si fosse invisibili. Gli utenti che l’utilizzeranno, potranno intercettare esternamente ogni messaggio in arrivo sul loro WhatsApp. In questo modo leggeranno tutto al di fuori e non risulteranno mai online, anche essendo a conoscenza di tutto. Ovviamente non sarà aggiornato nulla, né lo stato istantaneo, né l’ultimo accesso registrato.

L’altra soluzione che potrebbe tornare più che utile soprattutto da quando esistono alcune possibilità su WhatsApp, è WAMR. Tutti possono cancellare un messaggio prima che il proprio interlocutore lo legga, rimangiandosi le parole. Per evitare di ritrovarsi di fronte ad un messaggio cancellato, ecco questa applicazione, che una volta installata comincia a memorizzare esternamente il contenuto di ogni notifica in arrivo.