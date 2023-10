Vodafone è uno degli operatori telefonici più noti e apprezzati in Italia, grazie alla vasta gamma di servizi e offerte che offre ai propri clienti. Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di scegliere tra molte tariffe, in modo da trovare quella più adatta alle proprie esigenze, sia per quanto riguarda la rete mobile che quella fissa.

L’operatore offre, poi, ai suoi clienti un servizio di portabilità del proprio numero attuale, consentendo il trasferimento a Vodafone senza alcun costo aggiuntivo. Questo è un vantaggio importante per chi non vuole avvisare tutti amici e parenti del nuovo numero attivo, cosa alquanto fastidiosa.

Bronze Plus di Vodafone

I servizi offerti sono impeccabili e garantiscono una connessione veloce e stabile, sia per la navigazione su internet che per le chiamate. Se stai pensando di cambiare operatore telefonico, ora è il momento ideale per passare a Vodafone grazie all’offerta Bronze Plus. Con questa potrai avere Giga illimitati in 5G che ti permetteranno di navigare in rete senza limiti e preoccupazioni. Per beneficiare, però, di questa promozione dovrai attivare l’abbonamento con SmartPay, permettendo l’addebito su Carta di Credito o anche su Conto corrente bancario. In caso contrario, avrai a disposizione solo 70 Giga al mese.

Per utilizzare il 5G, dovrai avere un dispositivo compatibile, una SIM da almeno 128K e accertarti che nella tua area arrivi la linea Vodafone 5G. Per verificare l’elenco aggiornato dei dispositivi e delle città coperte ti basterà andare sul sito dell’operatore. Per quanto riguarda i costi, l’offerta Bronze Plus ha un prezzo di soltanto 9,99 euro al mese e comprende anche minuti illimitati verso numeri mobili e fissi nazionali.