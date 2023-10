Gli sconti disponibili su Amazon sono sempre perfettamente in grado di catturare l’interesse e l’attenzione degli utenti, nessuno però si sarebbe mai aspettato di vedere e di avere la possibilità di acquistare un Mini PC con sistema operativo Windows 11 Pro, godendo altresì di uno sconto di 120 euro rispetto all’originario valore di listino.

Il brand è ACEMAGICIAN, sicuramente tutti coloro che bazzicano il web ne hanno già sentito ampiamente parlare, il modello è AM07, un piccolissimo mini PC, sta letteralmente nel palmo di una mano, con processore AMD Ryzen 5 5500U, e frequenza di clock fino a 4Ghz, con 16GB di RAM DDR4, 512GB di memoria interna, salvata direttamente su un SSD, ed una scheda grafica a 7 core e 188MHz.

Mini PC con Windows 11 è in fortissimo sconto per poco tempo

Il prodotto viene commercializzato di base a 399 euro, gli utenti possono godere di una combo di sconti: da applicare sia il coupon in pagina che il codice 8ZW83DPA nella pagina di riepilogo dell’ordine, per avere un prezzo finale di soli 279 euro (acquistatelo qui sotto).

Sulla superficie si trova un’ottima connettività fisica, infatti abbiamo il jack da 3,5mm per il collegamento delle cuffie, due porte USB classiche ed una type-C, per il collegamento di monitor esterno e non solo. Non manca comunque la connettività virtuale, garantita da WiFi 5 e bluetooth 4.2, ma anche la presenza della porta ethernet per la connessione diretta alla presa telefonica.