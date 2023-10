Anche nel mese di ottobre, gli italiani non possono fare a meno dei vantaggi della Postepay. La carta di credito ricaricabile che Poste Italiane propone ai suoi utenti rappresenta uno strumento fondamentale sia per coloro che vogliono effettuare acquisti sul territorio sia per chi desidera effettuare acquisti online.

Postepay, ora disponibile anche una versione a costo zero

Da tempo Poste Italiane ha deciso di lavorare su diverse versioni di Postepay, con l’obiettivo di aumentare la sua platea di utenti e con l’obiettivo di rendere la carta sempre più costruita su ogni singolo possessore. Da qualche settimana, ad esempio, Poste presenta al pubblocu una versione della carta completamente digitale ed a costo zero.

La nuova versione della carta è la Postepay Digital. A differenza della altre versioni, questa carta è completamente dematerializzata rispetto alla tessera nella sua versione tradizionale. Ciò significa che l’uso della tessera sarà possibile esclusivamente attraverso le app Wallet disponibili su Android e su iOS.

La Postepay Digital consente, ad ogni modo, tutte le operazioni della carta classica, tra cui la possibilità di effettuare o ricevere pagamenti P2P da amici o a contatti della propria rubrica, ricevere e inviare ricariche o anche la possibilità di effettuare acquisti sia nei negozi fisici che nei diversi punti vendita online.

Su questa versione della carta non sarà presente il codice IBAN che resta esclusiva della versione Evolution della Postepay, con un costo confermato a 1,25 euro. Per attivare la versione Digital di Postepay sarà sempre necessario rivolgersi presso uno dei diversi centri di Poste sul territorio italiano.