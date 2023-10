La piattaforma Amazon sta proponendo lo smartwatch Xiaomi S1 Active scontato di oltre il 50%. Si arriva infatti ad un prezzo di soli 92 euro partendo da 199.99 euro.

Un pregio su tutti vogliamo anticiparvelo ora: la batteria!. La durata della batteria sembra arrivare direttamente da una competizione di resistenza. Scopriamo insieme tutti gli altri dettagli.

Xiaomi Watch S1 Active in super offerta su Amazon

Per quanto riguarda le specifiche tecniche dello smartwatch Xiaomi Watch S1 Active, bisogna prima di tutto sottolineare che la struttura è in plastica, ma al suo interno c’è una buona dotazione che comprende il sensore per il battito cardiaco, il GPS, sensore per l’ossigenazione del sangue, così come è possibile monitorare le funzioni vitali durante il sonno e la qualità anche delle nostre dormite.

Completano la dotazione tecnica, un accelerometro su 3 assi, un giroscopio, un sensore della pressione dell’aria, un sensore geomagnetico ed una batteria da ben 470 mAh. Questo smartwatch è dotato di uno schermo OLED da 1.4 pollici in vetro temperato, quindi bisogna prestare molta attenzione nell’utilizzarlo.

La struttura è totalmente in plastica, con una corona di metallo intorno al display, combinazione che riduce il peso addirittura a 36 g, cifra incredibilmente bassa rispetto molti prodotti della concorrenza. Ha due bottoni laterali ed un piccolo taglio per lo speaker. Queste ovviamente sono solo alcune delle funzioni di questo prodotto. Se volete acquistarlo per soli 92.48 euro o scoprire altri dettagli, visitate questo link.