Quando Baidu ha rilasciato Ernie, noto anche come il ChatGPT cinese, la domanda più frequente era: “È davvero più potente di ChatGPT“? La faida ha attirato l’attenzione per mesi con un continuo testa a testa, ma di recente sembrava che Ernie stesse perdendo terreno rispetto all’intelligenza artificiala targata OpenAI.

Il CEO di Baidu, Robin Li, è intervenuto sulla questione martedì, quando si è tenuto il “Baidu World Showcase 2023“. L’amministratore ha spiegato come l’IA della società abbia di recente ricevuto un grande upgrade. Questo, secondo le sue parole, ora ha delle capacità di comprensione, generazione, memorizzazione e ragionamento drasticamente migliorate. Secondo le voci di corridoio, Ernie avrebbe addirittura superato ChatGPT nei test, ma per ora non ci sono risposte ufficiali da entrambe le società. Ernie VS ChatGPT

Le nuove funzionalità dimostrate da Robin Li durante il suo discorso sulle capacità di Ernie lasciano intanto a bocca aperta. L’IA è stata usata per creare uno spot per un’auto sportiva e ha concesso il risultato dopo pochissimi minuti, basandosi su un semplice prompt puramente testuale. In un altro esempio esposto dalla Baidu, Ernie stato capace di risolvere un problema di matematica molto complesso. L’ultima dimostrazione ha invece fatto vedere come l’intelligenza artificiale abbia modificato una storia a cui era stata tolta una parte fondamentale per la trama. La sua risposta è stata praticamente identica alla parte rimossa.

Tali funzioni andrebbero a dimostrare la potenza di Ernie 4.0, oltre che il gran lavoro svolto dal team di sviluppatori. Inoltre sono una prova palese di come abbiano cercato di riempire il divario presentatosi durante lo scontro estivo tra Ernie 3.5 e ChatGPT. Da questo infatti erano emersi problemi di comprensione testuale e content awareness.