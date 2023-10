L’attenzione nell’ultimo periodo è stata ampiamente posta sulla privacy dei dati sensibili, un qualcosa di quasi utopistico al giorno d’oggi, in parte per le grandi realtà tech, consapevoli dell’estremo valore dei dati degli utenti, dall’altro per colpa degli stessi consumatori finali, pronti a condividere praticamente ogni secondo della propria vita in rete e sui social.

Ciò che molti non sanno, tuttavia, sono i dati a cui il motore di ricerca più famoso al mondo, quale è appunto Google, ha effettivamente accesso. Quando andate ad installare una applicazione, o più semplicemente vi collegate a Google stessa, dovete accettare una sorta di contratto, all’interno del quale si trovano tutte le informazioni del caso (e che la maggior parte di noi bypassa in pochissimi secondi). Nulla di più sbagliato, proprio perché all’interno dello stesso documento potremmo dare libero accesso ai dati sensibili, senza che effettivamente ce ne accorgiamo.

Aprite il canale Telegram di TecnoAndroid, così potrete avere offerte Amazon in esclusiva e tantissimi coupon gratis.

Google vi spia, potrebbe attivare il microfono senza saperlo

Per capire se Google ha accesso al vostro microfono, e quindi evitare che possa attivarlo senza che ve ne accorgiate, dovete collegarvi a Adsetting.com, si tratta di una pagina che permette di analizzare i permessi concessi al motore di ricerca, così da comprendere in maniera perfetta quali sono i dati a cui può accedere, e capire se effettivamente possa attivare il microfono a vostra insaputa, ed utilizzare le informazioni catturate ad esempio per proporvi annunci personalizzati e quant’altro (cosa che molti di voi si sono accorti possa accadere).