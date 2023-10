Canone RAI, cambia tutto dal 2024 per gli italiani

Esattamente durante lo scorso 16 ottobre è stato annunciato ufficialmente il taglio dell’importo del canone Rai che avrà luogo a partire dal prossimo 2024. Il tutto all’interno della manovra finanziaria che il Governo ha approvato proprio per l’anno venturo.

Dopo pochi giorni dall’annuncio che è arrivato mediante una conferenza stampa, ci sono ancora alcuni utenti che non hanno ben capito cosa cambierà effettivamente. Chiunque sia stato titolare del pagamento del canone fino a quest’anno, saprà di certo che l’importo consiste in 90 € ogni anno.

Il canone RAI cambia: non sarà più lo stesso dal 2024

Dal prossimo 2024 la cifra cambierà, con l’importo totale che scende di 20 € fermandosi dunque a 70 € all’anno. Questi saranno palmati sulle prime 10 mensilità della bolletta elettrica. In poche parole dal prossimo mese di gennaio 2024 fino al mese di ottobre, l’importo che sarà addebitato sulle fatture bimestrali sarà di 14 €. Non sarà dunque più di 18 € come è sempre avvenuto.

Il MEF ha rilasciato una nota che parla chiaro: “Sarà effettuata una diminuzione del canone Rai di 20 euro, compensata da un aumento del finanziamento per gli investimenti della Rai. In questo modo, la dotazione complessiva destinata a questa società subirà solo una modesta modifica, in conformità con le riduzioni previste per tutti i ministeri, passando da 440 milioni a 420 milioni di euro.”

Allo stesso tempo filtra un po’ di delusione visto che una delle richieste da parte dell’Unione Europea non è stata rispettata dal Governo italiano. Sembra infatti che il canone non sarà rimosso dalla bolletta elettrica, condizione che l’Unione aveva reputato necessaria ma che almeno per il momento non sarebbe stata rispettata.