La BMW Neue Klasse è il futuro dell’auto elettrica per la Casa tedesca. Una piattaforma ben studiata per modelli a batteria, con soluzioni rivoluzionarie e dedicata a vari modelli dell’Elica.

Sarà mostrata per la prima volta 2 giorni prima dell’apertura dei battenti del Salone di Monaco 2023 a giornalisti e al pubblico.

Seguendo le dichiarazioni emesse da Oliver Zipse, ceo della Casa, la BMW Vision Neue Klasse, sarà probabilmente una berlina con dimensioni simili a quelle di una Serie 3. La produzione verrà avviata nel 2025 nello stabilimento di Debrecen, in Ungheria, e proseguirà in quello di Monaco nel 2026.

L’auto elettrica diverrà la più venduta?

Dalle ultime statistiche, pare che le auto elettriche stiano cominciando a decollare.

Nell’attesa della rivoluzione meccanica e stilistica, il Gruppo BMW porta a casa un secondo trimestre 2023 da festeggiare. Questo grazie alle vendite di auto elettriche BMW e MINI (+117,5% rispetto all’anno precedente, con 77.948 BMW a zero emissioni consegnate e 10.341 MINI). Il Gruppo tedesco ha in totale, infatti, venduto 626.726 veicoli dei marchi BMW, MINI e le famose auto Rolls-Royce.

Le distribuzioni delle ibride plug-in, invece, sono diminuite rispetto all’anno precedente (46.693 BMW e MINI consegnate nel secondo trimestre rispetto alle 54.282 unità del 2022).

Nello stesso anno, per celebrare il 20esimo anniversario dell’alleanza BMW Brilliance, la Neue Klasse sarà inoltre prodotta a Shenyang, in Cina. Insomma pare che, con le loro auto elettriche, puntino a conquistare il mondo.

Secondo le ultime stime del Gruppo BMW, ci sarà quindi una “solida” crescita rispetto al livello dell’anno precedente.

Nel segmento Automotive, si prevede che il margine EBIT per l’intero anno 2023 si collochi tra il 9% e il 10,5% e non più tra l’8% e il 10% e che il rendimento del capitale investito (RoCE) dovrebbe essere compreso tra il 18% e il 22% e non più tra il 15% e il 20%.

Nel segmento dei Servizi finanziari, il rendimento del capitale investito (RoE) dovrebbe essere compreso tra il 16% e il 19% (prima era stimato tra il 14% e il 17%).

Inoltre, il flusso di cassa libero del segmento auto è ora previsto al di sopra di 6 miliardi di euro per l’intero anno 2023.

Pare quindi che finalmente si stia svoltando verso una via più ecologica, anche se molti italiani preferiscono le vecchie automobile a benzina piuttosto che un’auto elettrica. Questo probabilmente a causa dei costi delle auto stesse e soprattutto alla mancanza di colonnine elettriche nelle città.