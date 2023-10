Da sempre ormai chi effettua un viaggio da Londra a Parigi e viceversa, può avere solo un modo per farlo: i treni Eurostar. Sembra però che ci sia aria di cambiamento, con il trasporto ferroviario che starebbe per avviare un nuovo capitolo molto importante. Per mano della nuova startup Evolyn sembra che sia pronto l’acquisto di 12 treni da parte dell’azienda francese Alstom.

In questo modo ci sarà una vera rivoluzione del servizio utile per i viaggi tra le due famose città europee, nonché capitali delle rispettive nazioni. Dal 2025 verrà infatti lanciato un nuovo servizio ferroviario che diventerà operativo a partire dall’anno successivo. Al momento non si sa ancora quali saranno i prezzi, gli orari e i servizi previsti a bordo, ma è chiaro che dopo trent’anni in cui solo Eurostar ha dominato il mercato, ci sarà finalmente un’alternativa.

Londra-Parigi in Eurostar? Non solo: ecco il nuovo treno in arrivo

Di consueto chi viaggia tra le due città, passa attraverso il Tunnel della Manica, lungo per l’esattezza 50 km. Attualmente non riesce però questa soluzione a sfruttare nel miglior modo possibile la capacità di traffico. È innegabile allo stesso tempo che i guadagni siano ingenti per l’azienda, siccome proprio Eurostar durante lo scorso anno ha registrato entrate per circa 350 milioni di dollari.

Con l’arrivo del nuovo servizio offerto da Evolyn, ci sarà una concorrente che porterà anche prezzi più bassi con servizi migliori. Ci saranno anche più destinazioni per i viaggiatori. Potrebbe essere quindi questo un punto fondamentale per contrastare i cambiamenti climatici, siccome i nuovi treni emetteranno meno gas serra rispetto ai vecchi e ancor di meno se paragonati agli aerei.