WhatsApp sta diventando con il tempo un’applicazione a tutto tondo, non più la solita e classica app di messaggistica istantanea che permette di inviare e ricevere messaggi o allegati, bensì un vero e proprio centro nevralgico di comunicazioni con amici e parenti, ma anche direttamente sconosciuti.

Con gli ultimi aggiornamenti abbiamo visto il lancio dei messaggi video, che vanno ad estendere i vocali, la possibilità di disattivare la ricezione di chiamate da parte dei numeri sconosciuti, per arrivare oggi ad una nuova funzione che permetterebbe di proteggere la propria privacy, proprio nel corso di chiamate. Si tratta a tutti gli effetti di una funzione ancora in fase di Beta, scoperta da WABetaInfo, noto portale che si occupa di raccontare le novità incluse nelle beta di WhatsApp, e che presto verrà lanciata per tutti gli utenti.

WhatsApp, la nuova funzione più desiderata

Osservando da vicino i vari menù presenti nella release beta, è difatti stato notato che esiste una sezione Privacy all’interno della quale si può trovare la dicitura, da attivare, “Proteggi il mio IP durante le chiamate”, ciò permette di nascondere l’indirizzo IP, che permetterebbe di individuare la posizione esatta dal chiamante, per una maggiore protezione e privacy dell’utente finale.

Il risvolto della medaglia è sempre il solito, dovendo infatti mantenere uno standard più elevato della crittografia, la qualità della chiamata potrebbe effettivamente risentirne, con riduzioni e cali importanti nel dettaglio e nella nitidezza.