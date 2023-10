Anche in questa stagione autunnale si sente parlare di rimodulazioni imminenti sul fronte della telefonia mobile. Gli operatori attivi in Italia, come nel recente passato, hanno deciso di cambiare in parte i costi dei loro abbonati per il rinnovo mensile delle ricaricabili. Tra questi provider vi è anche Vodafone.

Vodafone, le rimodulazioni sino a 3 euro al mese per queste tariffe

Vodafone conferma la sua strategia del recente passato per le rimodulazioni. Il gestore inglese, ancora una volta, ha deciso di applicare rincari sui prezzi per le sue promozioni low cost vincolate in passato alla richiesta di portabilità da altro operatori. I clienti interessati da questa ondata di modifiche unilaterali del prezzi hanno ricevuto sempre da Vodafone un SMS informativo nei giorni scorsi.

A differenza delle precedenti occasioni, invece, Vodafone non applica rincari fissi ma bensì importi variabili. Gli utenti si troveranno a pagare un extra che parte da 1,99 euro al mese sino a 2,99 euro.

Ad alcuni utenti è inoltre garantita la possibilità di “contrattare” la rimodulazione dei costi, attraverso una riduzione dei consumi della ricaricabile. Ad esempio, rinunciando agli SMS infiniti, gli abbonati potrebbero pagare un extra mensile pari a soli 0,99 euro.

I cambi unilaterali sui listini sono entrati in vigore in casa Vodafone a partire dallo scorso mese di settembre ed entreranno effettivamente nella loro fase operativa in queste settimane di ottobre. In base alle condizioni dettate da Vodafone attraverso gli SMS informativi, gli abbonati potrebbero anche effettuare una disdetta del contratto senza il pagamento di una penale per rinunciare agli aumenti sui costi.