Kena Mobile, l'offerta imperdibile ti offre 130 GB a meno di 7 euro

Kena Mobile ha recentemente lanciato una tariffa estremamente competitiva, offrendo 100 GB di dati extra a un costo mensile di soli 6,99 euro. Questa offerta è in linea con la filosofia dell’operatore di fornire promozioni senza vincoli contrattuali. La tariffa, denominata Kena 6,99 130GB Promo Plus, offre un totale di 130 GB di traffico dati in 4G sulla rete TIM, con una velocità di connessione di 30 Mbps sia in upload che in download. Inoltre, include minuti illimitati verso tutti i gestori, sia mobili che fissi, senza alcun costo aggiuntivo per l’attivazione della chiamata, e 200 SMS verso tutti i numeri mobili nazionali.

Kena Mobile: Kena 6,99 130GB Promo Plus

Un aspetto distintivo di questa offerta è l’aggiunta di 100 GB di dati extra gratuiti per un periodo di sei mesi, rendendo l’offerta ancora più allettante. La prima mensilità è inoltre offerta da Kena, rendendo l’ingresso nella nuova tariffa ancora più agevole per i nuovi clienti.

Per coloro che attivano la Ricarica Automatica, Kena Mobile offre ulteriori 50 GB di dati ogni mese senza costi aggiuntivi. Questo è un incentivo significativo per mantenere un saldo costante e usufruire di un pacchetto dati ancora più generoso. In aggiunta, la tariffa include 7 GB di traffico dati da utilizzare in tutta l’Unione Europea, grazie agli accordi di roaming che Kena Mobile ha stipulato.

Questa promozione è particolarmente vantaggiosa per coloro che intendono effettuare la portabilità del proprio numero da specifici operatori virtuali. Tra questi figurano Iliad, Poste Mobile, Tiscali, e molti altri. Tuttavia, l’offerta è aperta anche a chi desidera attivare una nuova linea con Kena Mobile, rendendola estremamente flessibile e accessibile a una vasta gamma di utenti.

Dal 13 settembre 2023, Kena Mobile ha ulteriormente migliorato questa offerta eliminando il costo di attivazione, che viene ora offerto gratuitamente. Questo rappresenta un ulteriore incentivo, soprattutto per i nuovi clienti che sono alla ricerca di un’offerta mobile economica ma ricca di servizi.