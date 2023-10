Very Mobile, l’operatore semivirtuale per eccellenza, propone un’offerta per i suoi nuovi clienti ed alcuni fortunati ex utenti. La promo è Very Esclusiva e ha un costo così irrisorio che siamo certi vi sorprenderà. I servizi inclusi sono diversi e tutti donano performance incredibili. Avrete una copertura pazzesca in tutta Italia e una velocità di navigazione senza pari in 4G.

La tariffa è disponibile solo per un breve periodo ed è attivabile da coloro che provengono da tantissimi altri gestori, la cui lista completa è consultabile sul sito ufficiale. Inoltre, se vi preoccupate che vi possano essere dei costi aggiuntivi dati dalla nuova SIM e per l’attivazione sappiate che sono entrambe gratuite. Scopriamone ora tutti i dettagli.

L’offerta Very Mobile “Very Esclusiva”

Il pacchetto proposto da Very Mobile contiene chiamate senza limiti per contattare chiunque abbia un numero, mobile o fisso, in Italia. Anche i messaggi sono illimitati e poi potrete accedere a ben 100 giga di traffico ogni mese per navigare, tramite il vostro smartphone, su Internet ad una velocità di 30 Mbps sia in upload e altrettanti in download.

Se doveste superare i giga, la navigazione verrà bloccata finché non mi sarà il rinnovo. Potete però chiedere di anticipare la data per riavere l’intera quantità di bundle a disposizione. Sono inoltre inclusi i servizi di reperibilità e di hotspot del gestore. Nei Paesi Europei autorità disposizione in roaming sia minuti che sms inclusi senza aggiungere costi. Il traffico dati invece ha un limite di 4,60 giga e, superata la soglia, dovrete pagare 0,219 centesimi ogni megabyte.

Esiste un altro servizio facoltativo chiamato Very Protective, il cui costo il primo mese è nullo e dal secondo mese Siri rinnova poi in totale autonomia a 0,99 euro. Nel caso in cui doveste esserne insoddisfatti lo potrete comunque disattivare in qualunque momento telefonando gratuitamente al 1929 o eseguendo la procedura direttamente sull’app del gestore.

L’offerta è attivabile soltanto online e, quindi, non è possibile accedervi nei punti vendita. Qual è il suo prezzo? Solo 4,99€. Davvero sorprendente, vero? Ricordate che la promozione ha un tempo limitato e che quindi dovete prendere al più presto una decisione. Vi consigliamo caldamente di non farvela scappare!