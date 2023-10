Iliad distrugge ORA TIM e Vodafone, la nuova promo offre un REGALO

Da ormai diversi anni Iliad non nutre alcun tipo di problema nei riguardi della rivalità. Le sue offerte sono troppo più forti ed è per questo che fa corsa a sé ogni mese.

In che modo infatti si potrebbe contrastare un gestore che riesce ad offrire i prezzi più bassi, il maggior numero di contenuti tra minuti, messaggi e giga e soprattutto lo standard 5G in maniera gratuita? Ovviamente non c’è modo ed è su questo che Iliad sta fondando il suo successo, che risponde con oltre 10 milioni di utenti attivi in Italia.

Come in molti si chiedevano, quale sarebbe stata la nuova offerta che il gestore avrebbe proposto dopo quella da 180 giga? Gli esperti avevano previsto che sarebbe tornata una vecchia soluzione, peraltro una delle più amate. Effettivamente è andata proprio così, visto che sul sito ufficiale è arrivata una proposta molto vantaggiosa che già l’anno scorso era stata vista a più riprese. Avete certamente capito che stiamo parlando della Giga 150, offerta mobile regina in Italia.

Iliad sorprende tutti, è tornata la cara vecchia Giga 150 con un prezzo clamorosamente basso

Attualmente l’unico modo per battere Iliad sarebbe quello di proporre un’offerta mobile piena di giga, ancor di più della Giga 150. Quest’ultima però è ritornata e a quanto pare sempre con lo stesso prezzo e con gli stessi minuti, messaggi e giga.

Chi non la batteva all’epoca, non può batterla oggi: al suo interno ci sono infatti ancora una volta minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Ci sono poi anche 150 giga in 5G per un prezzo totale di 9,99 €.