Il tuo attuale operatore non ti soddisfa come prima? I bundle sono troppo pochi? La tariffa è aumentata a causa dei rincari? In tuo soccorso viene WindTre voi con una nuova e fantastica promozione con cui sta portando dalla sua parte tantissimi clienti dai competitor.

L’operatore è ormai da anni uno dei più importanti presenti in Italia, nato dall’unione di due grandi società. I suoi servizi sono sempre impeccabili, la copertura è eccezionale e i costi molto contenuti. Tutto questo, unito alla totale trasparenza, ha portato al suo successo divenendo uno dei brand telefonici al top delle classifiche.

Go 150 Flash+ EasyPay WindTre

Quando dobbiamo sottoscrivere una nuova tariffa telefonica la prima cosa che notiamo è il numero di giga disponibili. Utilizziamo così tanto Internet che a volte questi non bastano, li consumiamo in pochi giorni e siamo costretti a pagare costi aggiuntivi per poter continuare a navigare online fuori casa attraverso il nostro smartphone.

La WindTre, al fine di soddisfare tale esigenza ha creato una nuova promozione chiamata Go 150 Flash+ EasyPay. Con essa si hanno chiamate illimitate per contattare chiunque In Italia e anche nei paesi dell’Unione Europea. Sono inclusi poi 200 messaggi e ben 150 GB per navigare attraverso Top Quality Network WindTre. Questa rete è una delle più potenti presenti sul mercato e vanta da copertura capace di raggiungere il 99,7% degli italiani fornendogli una velocità in 4G e il 95,4% in velocità 5G. In questo modo garantisce una connessione stabile ed efficiente permettendo anche il trasferimento dei dati in tempi brevissimi. Tutti questi vantaggi sono contenuti un pacchetto che costa soltanto 8,99 € al mese. Il costo di attivazione è di 49€, ma se sceglierete di firmare per un contratto di 24 mesi allora questo diverrà nullo.

L’offerta è dedicata a chi effettuano la portabilità da un numero: PosteMobile, Iliad, Coop Voce, ho. Mobile, Kena, Lyca, Very Mobile e Fastweb. La promo è attivabile sul sito web ufficiale del gestore, effettuando un pagamento con conto bancario o carta di credito. Per qualsiasi esigenza avrete a disposizione il numero per ottenere supporto dal servizio clienti.