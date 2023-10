PosteMobile ricorda ancora una volta di essere una delle migliori realtà sul territorio, la perfetta occasione per riuscire a mettere le mani su un bundle davvero completo e ricchissimo di opportunità, con prezzi bassi e la possibilità comunque di spendere solo 8,99 euro.

La promozione che tutti gli utenti dovrebbero attivare subito sul proprio numero è la Creami Extra Wow 150, soluzione che costa mensilmente la cifra indicata poco sopra, e che vuole avvicinarsi il più possibile ad ogni singolo consumatore in Italia, ciò sta a significare che l’attivazione è possibile da parte di tutti, indistintamente dalla provenienza contrattuale (anche su nuova numerazione).

PosteMobile, con la nuova offerta non si scherza

Uno dei punti forti della promozione è proprio il prezzo, infatti gli utenti la possono avere a soli 8,99 euro, pagando il canone con il credito residuo, in modo tale da essere tranquilli e sicuri di poter spendere poco senza dover sottostare a vincoli di durata. Nel momento in cui vi avvicinerete all’offerta, i costi iniziali da sostenere equivarranno a soli 20 euro, che comprendono anche 10 euro di ricarica, comodissima per soddisfare anche la prima mensilità.

Il bundle messo a disposizione da parte di PosteMobile rappresenta a tutti gli effetti la migliore espressione del momento, con 150 giga di traffico dati alla velocità del 4G+ (senza limiti, infatti si possono raggiungere fino a 300Mbps in download), passando anche per i soliti credit illimitati, che gli utenti potranno utilizzare per minuti e SMS.