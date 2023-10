In questi ultimi tempi siamo sentito molto parlare delle passkey. Google, ad esempio, si sta muovendo sulla strada per la loro ufficializzazione come unico metodo di autenticazione per i propri account e servizi. Non è però l’unica società ad aver effettuato questa scelta. Questo nuovo sistema di sicurezza all’avanguardia arriverà presto anche su Whatsapp. Anche qui potremmo dire addio alle password, che spesso risultano essere fastidiose e anche non così efficienti.

Non è raro infatti che, tramite delle truffe, queste ci vengano sottratte permettendo l’accesso ai nostri dati personali. La novità introdotta dal team Meta sarà disponibile per i dispositivi Android. Le passkey, però, sono davvero più efficaci delle password classiche? Scopriamolo.

Come creare le passkey su Whatsapp

La Passkey è un sistema di autenticazione che si fonda sull’accesso attraverso l’utilizzo dei codici e della biometria, eliminando il dover memorizzare delle password complesse e lunghe. Esso permette di entrare nell’account grazie ad una coppia di chiavi crittografate. Il vantaggio principale del loro utilizzo consiste in una maggiore protezione contro gli attacchi phishing, dove i malviventi cercano di ottenere le nostre credenziali. In più, le password sono solitamente troppo deboli e poco sicure, oltre che spesso facilmente indovinabili.

Da adesso, quindi, non dovremmo più inserire le password sull’Account dell’app di messaggistica istantanea e non utilizzeremo più l’autenticazione a due fattori. Per accedervi, quando si accede a Whatsapp da un dispositivo nuovo, basterà loggarsi con la Passkey. Questa permetterà l’ingresso utilizzando il proprio volto, impronta digitale oppure usando un pin personale. Ma come si creano?

Come prima cosa bisogna accertarsi che l’applicazione possegga l’ultimo aggiornamento. Dopodiché ovviamente bisognerà aprire l’app e poi cliccare sull’icona delle Impostazioni posizionata in alto a destra. Si dovrà accedere alla sezione Passkey e avviare la creazione, confermandone la scelta. In questa fase si dovrà selezionare il blocco schermo da noi preferito.