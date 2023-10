Non tutti le conoscono, ma queste funzioni WhatsApp sono UNICHE

WhatsApp, nata come semplice piattaforma di messaggistica oggi offre ai suoi utenti un’esperienza a (quasi) 360 gradi. Sono tante le nuove funzioni che sono state inserite rispetto agli anni precedenti, e tante altre stanno per arrivare. Il continuo aggiornamento fornito dall’azienda fa sì che alcune funzioni restino un po’ nell’ombra. Vediamo insieme quali sono queste funzioni che in molti non conoscono, ma che possono cambiare il vostro modo di approcciarvi all’applicazione di messaggi istantanei.

Nuove funzioni per WhatsApp

Ormai è evidente come nessuno di noi può fare più a meno di WhatsApp. L’app da anni ormai fornisce a tutti i suoi utenti la possibilità di comunicare con chiunque vogliamo in modo semplice e interattivo. La diffusione mondiale dell’app ha fatto sì che i suoi aggiornamenti siano sempre più indirizzati alla protezione della privacy dei suoi utenti. Dunque, in teoria non è possibile utilizzare l’app per “spiare”, e conoscere cose che vorremmo tanto sapere senza però farci notare.

In teoria è così, nella pratica però le cose sono leggermente diverse. Infatti, è possibile tramite l’uso di app esterne di sbloccare delle funzioni inedite. Tranquilli, niente di tutto questo è illegale e non sono previsti costi per abbonamenti periodici. Si tratta solo di alcune funzionalità poco diffuse e per questo poco conosciute.

Sono tre le applicazioni che, in particolare, vi permettono di sbloccare delle funzioni su WhatsApp. Queste sono esterne all’app di messaggistica, ma sono comunque legate alle azioni che è possibile compiere su WhatsApp. Le tre app sono gratuitamente scaricabili tramite gli store.

Le app che permettono di sbloccare WhatsApp

La prima app in questione si chiama Whats Tracker attraverso la quale si ha la possibilità di selezionare un numero stabilito di utenti direttamente dalla nostra rubrica e tracciare i loro movimenti su WhatsApp. Cosa significa? Che possiamo controllare quando questi contatti entrano ed escono dall’app, ricevendo una notifica sul proprio smartphone.

La seconda app invece si chiama WAMR e viene utilizzata per recuperare tutti i messaggi cancellati da un interlocutore in una delle nostre chat. Scaricando questa applicazione è possibile visionare questi messaggi e salvare il contenuto delle notifiche di messaggi su WhatsApp. In questo modo possiamo verificare senza problemi cosa aveva scritto la persona con cui stavamo parlando prima che decidesse di cancellare il messaggio.

Infine, la terza app che vi proponiamo è Unseen. Quest’app in particolare può rivelarsi particolarmente utile per tutti gli utenti che non vogliono che determinate persone (o tutti) della nostra rubrica vedano quando sono online. L’app, infatti, vi permette di accedere a WhatsApp senza essere visti.

Cosa ve ne pare di queste applicazioni? Ci sono alcune funzioni che non vedete l’ora di provare?