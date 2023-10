Se siete soliti controllare i consumi dei vostri smartphone Android, magari tramite l’uso dell’applicazione ufficiale del vostro operatore telefonico, potreste aver notato nella lista dei movimenti la presenza di alcuni SMS gratuiti o a pagamento a seconda dell’offerta telefonica, che non avete inviato voi.

Gli utenti, avendo notato una serie di “spese extra” sulla propria linea telefonica mobile hanno controllato la propria lista movimenti per capire da cosa potesse dipendere. Sono vari i casi, infatti, in cui sono gli operatori (come WindTre) a predisporre degli addebiti. È bene dunque controllare la propria lista delle spese, ma in questi specifici casi non parliamo di questo tipo di addebiti. Allora, chi invia questi messaggi? Da cosa dipende questo fenomeno?

Google invia SMS al posto vostro?

Sono molti gli utenti ad aver riscontrato questa situazione. Quasi tutti gli SMS vengono inviati da numeri che presentano gli stessi prefissi. Tra quelli più comuni troviamo: 3780300 o 342112. Tranquilli però, questi SMS sono automatici e sono legati ai sistemi di verifica Google. L’addebito telefonico, invece dipende da diverse variabili, tra cui ad esempio l’offerta telefonica, del proprio operatore. Dunque, non c’è nulla di strano di cui preoccuparsi. Inoltre, sono gli utenti stessi a fornirne il consenso, mediante un’apposita impostazione legata al sistema operativo Android presente sui nostri smartphone. Quindi nulla avviene all’insaputa degli utenti.

Ma a cosa serve questo servizio? È l’azienda di Mountain View a esplicitare, nell’apposita sezione delle impostazioni dello smartphone, che il sistema di SMS (e chiamate) di Google consiste nella verifica automatica del numero. Questa verifica oltre a proteggere il nostro smartphone consente anche a Google di fornire servizi al dispositivo stesso e permette agli utenti di accedere a servizi tra cui Meet e la sezione messaggi.

Per attivare o disattivare questa impostazione basta andare nelle “Impostazioni” del vostro dispositivo, andare nella sezione “Google” e poi selezionare la voce “Dati mobili e messaggi”. A questo punto bisogna cliccare sull’opzione “Verifica del numero di telefono” e selezionare poi la voce “Verifica automaticamente i numeri di telefono”.

Dunque, questa funzione è particolarmente importante. Per questo motivo si potrebbe decidere di lasciarla attiva, nonostante i possibili costi che come detto dipendono non da Google, ma dal proprio operatore telefonico.

Se volete approfondire la questione o avere maggiori informazioni su questa funzione, potete leggere tutto sul portale ufficiale Google. Sul sito viene esplicitato che per la sicurezza dei loro utenti le verifiche avverranno periodicamente, per assicurarsi che il numero di telefono in questione appartenga ancora all’utente. Inoltre, Google rassicura i suoi utenti sugli SMS in entrata e in uscita poiché sono inviati proprio dall’azienda per continuare con le proprie verifiche.

Potete dunque stare tranquilli, non si tratta di una truffa, ma al contrario di verifiche utili proprio alla sicurezza degli utenti.