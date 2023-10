Tim One Number, la super promo a soli 3.99 euro al mese

Tim ha lanciato una promo letteralmente stupefacente.

Il mese di Ottobre è un periodo di grandi opportunità per coloro che sono interessati ad attivare una nuova offerta telefonica.

Gli operatori fanno a gara per riuscire a trovare e proporre la miglior promozione del momento, in grado di attrarre un maggior numero di nuovi clienti, rubandoli anche ai propri competitor.

Ebbene, sembra proprio che Tim, leader assoluto nel settore delle telecomunicazioni abbia vinto questa sfida, a testa bassa e difficilmente un altro gestore sarà in grado di reggere il confronto.

Tim One Number: tutti i servizi e i vantaggi inclusi

L’offerta che vi stiamo per presentare è la TIM One Number e non si tratta affatto di uno scherzo, essa è disponibile a soli 3,99 euro al mese, ed è valida per tutti coloro che posseggono uno Smartwatch.

Infatti, grazie allo Smartwatch potete finalmente lasciare il vostro telefono a casa e continuare a godere di tutti i suoi servizi.

Come effettuare e ricevere chiamate o SMS.

Tutto questo grazie ad una nuova ESim che potrete inserire comodamente all’interno del vostro dispositivo.

L’eSim dovrà infatti essere abbinata a quella del vostro smartphone così che, anche se distanti tra loro, i due device potranno restare costantemente connessi.

In questo modo, potrete continuare ad usufruire di tutti quei servizi che, solo qualche anno prima, erano accessibili solo tramite telefono cellulare.

Come attivare la promo

Per attivare l’offerta in questione potete consultare il sito ufficiale dell’operatore telefonico, chiamare il 119 o recarvi presso un negozio fisico autorizzato.

Per accedere alla Tim One Number, vi verrà fornito un codice che dovrete inserire all’ interno dell’app Watch/Wearable, disponibile su un qualsiasi dispositivo compatibile, per poi abbinare quest’ultimo allo Smartwatch.

Arrivati a questo punto basterà cliccare sull’opzione “Configura Piano cellulare/Piano tariffario”, seguire tutti i passaggi indicati, accedere al proprio account MyTim, ed il gioco è fatto.