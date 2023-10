Realme 11 5G è lo smartphone che vuole rivoluzionare completamente la fascia media, un prodotto che punta fortissimo sul design e sul comparto fotografico, infatti nella parte posteriore si trovano due sensori, di cui il principale è da ben 108 megapixel. Lo smartphone verrà ufficialmente presentato al pubblico il 25 ottobre, ma già oggi è possibile avere un’idea di cosa ci aspetta.

Il comparto fotografico rappresenta a tutti gli effetti il fiore all’occhiello del modello, con il sensore principale, un ISOCELL HM6 da 108 megapixel e dimensioni di 1/1,67 pollici, per riuscire a scattare immagini più nitide, dettagliate e luminose anche con scarsa luce. E’ inoltre possibile approfittare della tecnologia zoom-in-lossless, disponibile su Realme 11 Pro, per riuscire a realizzare scatti zoomati senza perdita di dettaglio o di qualità.

Realme 11 5G, l’altra caratteristica importante

Tra le varie caratteristiche del prodotto, Realme ha voluto focalizzare l’attenzione sulla ricarica SUPERVOOC da 67 watt, una rarità per la fascia medio-bassa della telefonia, in questo modo la batteria da 5000mAh potrà essere caricata del 50% in soli 17 minuti, facilitando di molto la vita di tutti i consumatori.

Questi sono i due aspetti fondamentali di un dispositivo che vuole innovare, soprattutto nel suo segmento di mercato di appartenenza, portando con sé specifiche moderne e di qualità, ma mantenendo comunque un prezzo tutt’altro che elevato o proibitivo per la maggior parte dei consumatori. Per conoscerlo meglio da vicino non ci resta che attendere il 25 ottobre, il giorno effettivo del lancio, nel corso del quale tutti noi potremo finalmente vederlo e toccarlo con mano, anche con la recensione approfondita.