Dal 1966 ogni anno in Italia si fa il passaggio dall’ora solare all’ora legale e viceversa. Quest’anno il passaggio dall’ora legale a quella solare avverrà precisamente tra la notte di sabato 28 ottobre e di domenica 29 ottobre mentre il ritorno all’ora legale avverrà tra sabato 30 e domenica 31 marzo.

Cosa succederà di preciso? Con l’ora solare si tornerà indietro di un’ora passando quindi dalle 3 di notte nuovamente alle 2. Il passaggio si effettua per convenzione tra la notte di sabato e domenica per questioni lavorative, considerando che la maggior parte della popolazione la domenica non lavora e può abituarsi meglio al cambio dell’ora.

Cos’è l’ora solare e perché si effettua il cambio ogni anno?

L’ora solare è l’ora definita naturale in quanto è determinata in base alla posizione del Sole al culmine sopra la linea di meridiano locale. Quest’ora in Italia si utilizza nel periodo invernale e prevede, come detto in precedenza, lo spostamento delle lancette un’ora indietro per sfruttare un’ora di luce in più durante la mattina.

L’ora legale invece, che prevede lo spostamento delle lancette avanti di un’ora è una convenzione che si utilizza per cercare di avere quante più ore di luce durante il giorno riuscendo a risparmiare anche energia elettrica. Il periodo dell’ora legale è quello della primavera-estate.

Il vantaggio dal punto di vista economico è mitigato però da alcuni importanti svantaggi. Secondo alcuni studi l’ora legale influisce negativamente sulla salute umana, in particolare sul ciclo del sonno-sveglia ed è responsabile anche di un aumento degli arresti cardiaci e dei suicidi.