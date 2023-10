Bard Ai non è prettamente una novità, infatti è disponibile già da un po’ di tempo sul web. Ora però pare che Google abbia deciso di ampliare le sue funzionalità e portarlo anche sui nostri smartphone. Per il momento si tratta ancora di una versione beta, disponibile solo per alcuni utenti selezionati, ma presto potrebbe arrivare su tutti i nostri dispositivi mobile.

L’arrivo del nuovo Google Assistant

Secondo le ultime informazioni, per il momento Bard AI è disponibile nella versione beta14.41.41.28.arm64 di App Google. L’attivazione di questa versione però avviene lato server e quindi non dà possibilità agli utenti che per il momento non possono ancora abilitare la funzionalità.

Dato che non sono stati ancora rilasciate informazioni ufficiali molti stanno ipotizzando che la nota azienda informatica potrebbe riservare il suo nuovo Assistant solo agli utenti che hanno acquistato i suoi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, in attesa di ampliare la funzione a tutti gli altri utenti in un secondo momento.

Secondo le indiscrezioni trapelate dalle stringhe trovate nel codice di App Google con l’aiuto di Bard AI gli utenti saranno in grado di scattare foto, caricare immagini e fare delle domande all’assistente Google grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Inoltre, pare ci saranno anche delle estensioni, attraverso cui Bard potrà mostrare dei suggerimenti e potrà fornire risposte sulla base delle app installate sullo smartphone, come ad esempio YouTube, Maps, Calendar e Gmail.

Inoltre, nelle stringe del codice trovate spicca anche un avviso per tutti gli utenti. Secondo quanto riportato si potrà disattivare Google Assistant con Bard in qualsiasi momento. Una volta disinstallato Bard non verrà più visualizzato e non risponderà quando si pronuncerà il comando di attivazione “Ehi Google”. Ugualmente non sarà attivato se si proverà ad accedervi con la pressione prolungata. Successivamente all’eliminazione di Bard AI, si tornerà alla versione precedente di Google Assistant senza alcun problema.

Per il momento, dunque, non si hanno ancora notizie certe. Possiamo solo attendere per le prime recensioni degli utenti beta e le ulteriori conferme da parte dell’azienda. Nel frattempo possiamo ipotizzare che questa evoluzione dell’assistente digitale porterà grandi novità con sé e svilupperà nuove interessanti funzioni sui nostri smartphone. L’app probabilmente sarà scaricabile dal Google Play Store da tutti i dispositivi Android di ultima generazione.