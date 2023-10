Dyson Days da Mediaworld: sconti scatenati su tanti prodotti

Mediaworld lancia un’iniziativa che fa davvero gola! Fino al 22 ottobre 2023 sarà possibile acquistare i prodotti Dyson a prezzi più che interessanti. L’iniziativa, chiamata Dyson Days, promuove la vendita degli elettrodomestici l’ultima generazione della famosa azienda inglese.

La società ha raggiunto il successo grazie agli innumerevoli prodotti e alla loro esclusività. Ognuno è stato studiato nel dettaglio per offrire prestazioni eccezionali e essere anche accattivanti esteticamente. Sono l’essenza della modernità unita alla pura tecnologia all’avanguardia.

I prodotti Dyson in sconto con Mediaworld

Se conoscete il brand, probabilmente sapete già che solitamente ha costi parecchio elevati. Proprio per tale ragione i Dyson Days di Mediaworld potrebbero essere la vostra grande occasione. Cercate un modello per aspirare alla perfezione i vostri pavimenti? In questo caso vi consigliamo la scopa elettrica Dyson V8 venduta, con uno sconto di 100 euro sul prezzo di listino, a 299 euro. Nel settore aspirazione troverete anche proposta la Dyson V12 Detect Slim Absolute, ma state attenti, qui lo sconto è quasi nullo: solitamente costa 699 euro ed ora è stata messa in sconto a…698 euro.

Un’offerta, che può davvero essere definita tale, la troverete anche per la Dyson V11 al costo di 499 euro. Anche qui il ribasso è di 100 euro dal prezzo di listino da 599 euro. Passando invece alla cura dei capelli, potrebbe interessarvi la Dyson Multi Styler Airwrap a 499,99 euro (avente uno sconto di 50 euro) o la piastra Dyson Corrale a 449 euro. Entrambi i prodotti sono davvero efficienti e soprattutto semplici da utilizzare.

Nel caso in cui, infine, siate alla ricerca di un purificatore d’aria non dovete farvi scappare il Dyson Pure Hot+Cool a 499 euro o anche il Purifier Cool Autoreact che dai 599 euro del prezzo originale passa a 399 euro! Un vero affare. La lista contenente tutti i prodotti in promozione è visibile direttamente nella sezione temporanea dedicata ai Dyson Days sul sito Mediaworld. Inoltre, se comunque la spesa dovesse per voi essere gravosa, sappiate che avete la possibilità di dilazionare i costi dividendoli in piccole e comode rate.