Gli utenti sono sempre alla ricerca di offerte mobile davvero invitanti e soprattutto convenienti. Tra gli operatori più scelti in Italia, ormai c’è Iliad, che con la sua proposta è riuscito a conquistare un grande pubblico. L’operatore aggiorna spesso il suo catalogo proponendo offerte flash e non. In questo periodo, in particolare, gli utenti potranno attivare Iliad Giga 150, un’offerta davvero conveniente e con tanto da offrire.

Passa ora a Iliad con queste strepitose offerte di rete mobile

Gli utenti che intendono passare ad Iliad potranno scegliere tra una vasta gamma di offerte mobile davvero interessanti. Come già detto in apertura, Iliad Giga 150 è una delle ultime proposte dell’operatore ed è davvero conveniente. In particolare, questa offerta arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati e il supporto per navigare con connettività 5G è poi incluso.

L’offerta include poi minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali. L’offerta è molto interessante soprattutto per il prezzo. Gli interessati pagheranno infatti solo 9,99 euro al mese, anche se è previsto un costo di attivazione di 9,99 euro. Per chi vuole rispondere ulteriormente, è ancora disponibile all’attivazione anche l’offerta mobile denominata Iliad Giga 100.

Quest’ultima include una quantità di traffico dati leggermente inferiore pari a 100 GB. In questo caso la connettività supportata è pari a 4G/4G+ ma sono comunque inclusi minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali. Gli utenti che attiveranno l’offerta potranno però risparmiare qualcosa, dato che il costo per il rinnovo mensile è di 7,99 euro.