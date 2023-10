L’operatore Tim Italia, con il proprio concorso Tim Party, ha messo in palio, in occasione della festività di Halloween, delle PlayStation 5.

Per chi non lo sapesse, il programma Tim Party, permette a tutti gli utenti dell’operatore iscritti, di vincere molti premi. Scopriamo insieme nel dettaglio questo.

Tim Party regala delle PlayStation 5 per Halloween

A partire dallo scorso 16 ottobre 2023, tutti i clienti Tim hanno la possibilità di partecipare ad un nuovo concorso Tim Party dedicato ad Halloween. I clienti hanno la possibilità di vincere in modalità Instant Win, una console PlayStation 5. Il concorso è valido fino al prossimo 31 ottobre 2023 alle ore 23.59.

Per provare a vincere la console, è necessario come prima cosa accedere o effettuare la registrazione al programma fedeltà Tim Party, che ricordo è gratuito. Successivamente basta prendere visione dell’informativa privacy e cliccare su “partecipa”. In caso di vincita, il cliente TIM viene reindirizzato alla schermata di accettazione del premio e deve, tramite un apposito form, inserire i dati richiesti.

Durante tutta la durata del concorso ci sono in palio 10 console PlayStation 5, ciascuna dal valore commerciale di 540 euro. Ciascun cliente può aggiudicarsi un singolo premio per ciascun giorno di partecipazione o, se possiede più di una linea telefonica, un premio al giorno per ognuna delle linee. Cosa aspettate? andate a provare a vincere la console più richiesta degli ultimi mesi!.