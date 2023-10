Una nuova campagna promozionale davvero molto interessante ha fatto capolino all’interno dei volantini di casa Euronics, al suo interno gli utenti possono scoprire una importantissima selezione di sconti speciali con alcuni dei migliori rapporti qualità/prezzo in circolazione.

La maggior parte delle offerte Euronics è oggi disponibile in tutti i negozi, sebbene comunque le cifre di vendita potrebbero essere differenti le une dalle altre, almeno in minima parte. Per questo motivo consigliamo caldamente di controllare con attenzione presso il punto vendita più vicino alla propria residenza, prima di decidere se effettuare l’acquisto.

Euronics, offerte a non finire con i nuovi prezzi bassi

Lo Speciale Telefonia di Euronics è davvero una meraviglia assoluta, rappresenta la perfetta occasione per acquistare alcuni dei migliori smartphone in circolazione, riuscendo a raggiungere un livello di risparmio quasi inedito, per ordini effettuati entro e non oltre il 25 ottobre 2023.

Al primo posto dei prodotti da acquistare subito troviamo senza dubbio Samsung Galaxy Z Flip5, mostro sacro del settore con la sua spesa finale di 1129 euro, seguito a ruota da Samsung Galaxy S23+, che oggi costa 999 euro, ma anche i buonissimi Xiaomi 13T Pro, disponibili a 899 euro, oppure Xiaomi 13T, che costa solamente 699 euro.

Non mancano all’appello tanti altri smartphone molto più economici, con i quali comunque riuscire a garantirsi un risparmio davvero unico, tra cui i prodotti di casa Redmi, che costano meno di 400 euro. Le offerte le potete visionare qui, o nelle pagine sottostanti.