Nuovo messaggio truffa svuota CONTI, utenti e banche tremano

Una nuova truffa sta girando in queste ore a nome di Netflix e starebbe mietendo tante vittime in Italia. Il messaggio avrebbe convinto tante persone a continuare, dando così agio ai malviventi di appropriarsi delle loro credenziali di accesso al sito e dei loro dati bancari.

Messaggio truffa da parte di un finto Netflix, state attenti: potrebbero scomparire i vostri soldi

Come potete notare, il messaggio in basso arriva a nome di una delle piattaforme streaming più famose di sempre, ovvero Netflix. In realtà un testo del genere non ha niente a che vedere con la celebre azienda, che infatti non è a conoscenza di una situazione di questo tipo.

Come potete leggere, sembra tutto molto veritiero e reale, ma controllando la casella di posta elettronica dell’indirizzo mittente, tutto torna: si tratta di una truffa. Potete tranquillamente aprire l’e-mail per leggerla, ma ricordate di non cliccare assolutamente sul tasto che vi condurrà al sito fasullo che potrà cominciare a rubare le vostre credenziali e i vostri dati.

“Gentile Cliente,

Siamo felici che tu faccia parte della nostra community di intrattenimento. Vorremmo informarti che il tuo abbonamento potrebbe essere vicino alla scadenza. Ma non preoccuparti, abbiamo una fantastica offerta per te!

Ora puoi prolungare il tuo abbonamento gratuitamente e goderti altri 90 giorni di accesso illimitato a una vasta selezione di film, programmi TV, e molto altro ancora. Questa è un’opportunità unica per continuare a fruire dei nostri contenuti senza interruzioni e scoprire nuovi titoli emozionanti.

Siamo pronti a offrirti un’esperienza di intrattenimento senza pari, e tutto ciò che devi fare è prolungare il tuo abbonamento. Non lasciarti sfuggire questa occasione per avere a tua disposizione un’enorme libreria di intrattenimento a portata di mano.”