TRUFFA in arrivo, con questi messaggi vi rubano i soldi dal conto

Ci sono ancora delle truffe che girano vertiginosamente sul web, arrivando agli utenti mediante e-mail. Bisogna stare molto attenti e tenere d’occhio la situazione, siccome i link contenuti all’interno di questi messaggi truffa sono veramente pericolosi. Potrebbero consentire ai malviventi di entrare nei vostri conti bancari.

Le due truffe sono incollate proprio qui sotto, ecco come sono fatti i messaggi terribili

Direttamente qui in basso, tra le virgolette potete trovare i messaggi che stanno riuscendo a scalfire la sicurezza bancaria degli utenti italiani. Purtroppo un gran numero di persone si sta ritrovando ad essere truffato, credendo di aver vinto uno smartphone o di dover prendere nota di un aggiornamento delle condizioni di Netflix.

“Gentile Cliente !

sei stato selezionato per ricevere

un nuovo Samsung S23

RICEVI IL TUO REGALO

Abbiamo selezionato 3 dei partecipanti per ricevere un nuovo Samsung S23

1° vincitore:

Olivier : confirme

2° vincitore:

Nancy : confirmé.

3° vincitore:

felix__93 : Non ancora.

Se vedi il tuo nome nell’elenco precedente, fai clic sul tuo link il prima possibile e conferma le informazioni utente che ci hai prontamente fornito:

RICEVI IL TUO REGALO”

Questo invece è l’altro messaggio che sta girando in queste ore apparentemente ad opera di Netflix, ma ovviamente la celebre azienda di streaming non ne sa nulla. Fate molta attenzione soprattutto a non cliccare sul link collegato:

“Il tuo account è sospeso. Aggiorna i tuoi dati di pagamento Caro cliente, Stiamo riscontrando problemi con le tue informazioni di pagamento attuali.

Tenteremo nuovamente, ma nel frattempo potresti voler aggiornare i tuoi dettagli di pagamento. AGGIORNA L’ACCOUNT ORA Hai bisogno di aiuto? Siamo qui se ne hai bisogno. Visita il Centro assistenza o contattaci ora.

-I tuoi amici su Netflix“