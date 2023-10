Chiamate WhatsApp, attenzione a questi PREFISSI che vi truffano

Bisogna prestare sempre attenzione quando si utilizza WhatsApp, soprattutto viste le tante funzionalità che mette a disposizione. Andando avanti con la tecnologia sono state molte molte le comodità che sono state offerte, ma questo comporta anche un necessario aumento di tutti i rischi che possono comparire improvvisamente.

Le truffe infatti, soprattutto quelle relative alla perdita dei dati sensibili, sono all’ordine del giorno per mano di alcuni criminali esperti che sanno come sfruttare il web. L’obiettivo è quello di ottenere denaro ai danni delle povere persone che invece usano WhatsApp solo per gli scopi per cui è stata creata l’applicazione. È dunque fondamentale fare molta attenzione nell’utilizzo dei propri dispositivi, i quali finiscono spesso nel mirino dei pirati del web.

WhatsApp, la truffa dei numeri internazionali è pericolosissima

Un aspetto importantissimo da tenere in considerazione è la ricezione delle telefonate su WhatsApp da parte dei numeri internazionali sconosciuti. Quando si vede una chiamata con un prefisso diverso da quello italiano, potrebbe essere un chiaro segnale di truffa, a meno che non avete parenti all’estero che sapete che vi chiameranno. I prefissi indicati che durante l’ultimo periodo stanno riuscendo a truffare le persone sono i seguenti: +234 (Nigeria), +41 (Svizzera), +64 (Nuova Zelanda) e +967 (Yemen).

Sono di solito pochi gli squilli che arrivano con queste chiamate, ma possono ingannare gli utenti di WhatsApp. I truffatori possono ottenere dei dati sensibili e accedere anche agli account dei poveri malcapitati.

Almeno per il momento non si sa ancora come operino i malintenzionati ma è importante non rispondere assolutamente a chiamate di questo genere. Vi consigliamo di bloccare i numeri o di utilizzare la funzione che silenzia automaticamente le chiamate da parte dei numeri sconosciuti.