1Mobile, 220 GIGA al mese quasi gratis per tutti

Gli utenti che vogliono avere tanti contenuti a disposizione possono rifarsi ai tantissimi gestori virtuali disponibili in Italia. Oggi ci sono dei nomi che sono diventati famosissimi, come ad esempio quello di 1Mobile. La nuova azienda telefonica riesce a mettere in seria difficoltà anche nomi famosi come Iliad, siccome parte con contenuti straordinari all’interno della sua nuova offerta disponibile sul sito ufficiale nell’ultimo periodo.

Parliamo di una soluzione che vanta tutti i contenuti al suo interno, partendo dai minuti fino ad arrivare ai giga per la navigazione web. Iniziando, ecco minuti senza limiti per telefonare qualsiasi gestore in Italia e in Europa, ma non finisce qui. Gli amanti degli SMS potranno avere 90 messaggi a disposizione verso tutti ogni mese e ci sono anche 220 giga a disponibili per l’navigazione in Internet usando la rete 4G. Per quanto riguarda l’estero, esistono poi delle tariffe speciali. Tornando all’offerta, il prezzo mensile corrisponde ad una cifra di soli 9,99 €.

1Mobile sbanca, la sua promo da 220 giga ha tantissimi vantaggi all’interno

Ci sono tantissimi aspetti di questa offerta che possono restare nascosti a chi sceglie di proseguire con 1Mobile. In primo luogo tutti i nuovi clienti che effettuano la portabilità da qualsiasi operatore possono sottoscrivere l’offerta, senza nessuna limitazione. Il costo di attivazione consiste in soli 4,99 € per tutti, senza differenza alcuna. Per quanto riguarda il costo di attivazione per tutte le nuove schede invece si procederà con 9,99 € al mese.

Attivando l’offerta potete dare una controllata ai vostri consumi rapidamente così come al vostro credito direttamente con l’applicazione ufficiale o nella vostra area personale mediante il browser web.