Questa settimana eBay lancia nuove e interessanti offerte tech! Sono quattro i prodotti in sconto pensati per accompagnarvi nella quotidianità: che sia al lavoro, a scuola, o nel tempo libero. Dagli smartphone per organizzare gli impegni della settimana ed essere sempre connessi, al tablet per guardare la serie tv preferita nei momenti di relax, fino al generatore solare portatile per avere sempre con sé i propri device al 100% di carica, ovunque voi siate. Inoltre, per offrire una migliore esperienza di acquisto è disponibile un codice sconto pari al 10% inserendo il codice PIT10PERTE2023!

Xiaomi POCO F5 5G 8+256GB

POCO F5 è uno degli ultimi modelli arrivati nella famiglia POCO, nonché uno dei più interessanti. Con un potente processore Snapdragon® 7+Gen2, un eccellente schermo Flow AMOLED da 6,67 pollici a 120 Hz con risoluzione Full HD+ e una potente batteria da 5000 mAh, POCO F5 è una certezza tra gli smartphone di fascia medio-alta, e si presenta sul mercato con un prezzo decisamente competitivo e un design fresco e giovanile. Inoltre, la tripla fotocamera da 64MP ultra-nitida permette di realizzare foto di alta qualità, senza la necessità di essere dei fotografi esperti!

Xiaomi POCO F5 8+256GB in offerta a €341,10 invece di €399,00

Xiaomi Poco X5 Pro 8+256GB in offerta a €305,00.

Xiaomi Pad 6 8GB 128GB

Uno dei migliori tablet Android in circolazione sul mercato. Stiamo parlando di Xiaomi Pad 6 8GB 128GB, un tablet multiuso in grado di offrire ogni giorno prestazioni d’eccellenza e soddisfare ogni esigenza. Che si tratti di guardare film, disegnare o lavorare, tutto è possibile con Xiaomi Pad 6. Il device è dotato di uno schermo da 11 pollici di alta qualità, un design robusto, sottile e leggero, un sistema operativo MIUI 14 per tablet, 8 GB di RAM e un processore Qualcomm® Snapdragon™870. Inoltre, presenta la batteria con la ricarica rapida da 8.840 mAh, e quattro altoparlanti compatibili con Dolby Atmos che regalano un’esperienza sonora come al cinema.

Xiaomi Pad 6 8GB 128GB in offerta a €323,10 invece di €346,00

Redmi Note 12 Pro 5G 8GB 128GB

Redmi Note 12 Pro è lo smartphone Android che rappresenta la scelta perfetta tra i device di fascia media, in grado di soddisfare anche le richieste dell’utente più esigente, grazie al perfetto mix tra prestazioni, funzionalità e design. Tra le sue caratteristiche principali ci sono il display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, un processore octa core con 8 GB di RAM e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W. Di notevole livello anche il comparto fotografico composto in tutto da quattro sensori che permettono al Redmi Note 12 Pro di scattare foto di alta qualità e di registrare video in 4K.

Redmi Note 12 Pro 5G 8GB 128GB in offerta a €243.35 invece di €339,00

BLUETTI EB3A 268Wh 600W

Il generatore solare portatile EB3A di Bluetti è il risultato di tecnologie all’avanguardia e delle ultime innovazioni del settore. Dotato di un trasformatore da 600 W e una capacità da 268 Wh, sufficiente per alimentare tutti i dispositivi (dal pc portatile, al mini frigo fino alle luci a LED) o durante interruzioni di corrente, è il compagno perfetto per chi desidera vivere all’insegna del green. Una vera e propria centrale elettrica portatile con 8 uscite per caricare contemporaneamente i dispositivi di cui si ha bisogno e con celle LiFePO4 affidabili che garantiscono oltre 2500 cicli di vita, senza preoccuparsi di una scarica eccessiva.

BLUETTI EB3A 268Wh 600W Generatore Solare in offerta a €251,10 invece di €279,00