In un momento storico in cui la pressione fiscale sembra aver toccato il suo apice, bollo auto e canone Rai sono le due tasse più odiate e discusse dalla popolazione, proprio per la loro natura e la necessità per gli utenti di doverle versare su base annuale quando in realtà non vorrebbero assolutamente farlo.

Il consumatore oggi si ritrova tra l’incudine ed il martello, da un lato batte lo Stato, sempre alla richiesta di denaro e di fondi per la gestione corrente, dall’altro uno stipendio fisso da ormai tantissimi anni, che a furia di batterlo si sta assottigliando sempre di più, in termini di disponibilità residue. Il canone Rai ed il bollo auto sarebbero due tasse di cui potremmo fare benissimo a meno, noi consumatori finali, previa consapevolezza che al contrario lo Stato conta moltissimo sulle stesse, in quanto generano un gettito fiscale non indifferente.

Canone Rai e Bollo auto, come dovete fare per non pagarle

Il canone Rai è la tassa di possesso di un televisore, per questo motivo l’unico modo per non pagarla, a meno che non siate over 75enni con un reddito annuo famigliare inferiore agli 8000 euro, è non possedere un prodotto di questo tipo nell’abitazione. Appurato il tutto, vi basterà presentare una domanda di esenzione all’Agenzia delle Entrate con autodichiarazione.

Per quanto riguarda il Bollo Auto il discorso è diverso, infatti per ottenere l’esenzione temporale dovrete semplicemente acquistare un’auto elettrica. In automatico potrete non pagare la tassa per un periodo tra 3-5 anni, o anche per sempre, dipendentemente dalla regione di appartenenza.