Vodafone per la seconda metà di ottobre mette Iliad nel mirino. Il provider inglese ha ampliato ancora di più la sua proposta commerciale in queste settimane, con l’obiettivo prioritario di aumentare ancor di più il suo numero di abbonati su scala nazionale.

Vodafone, il ritorno della promozione con 70 Giga

Tra le grandi promozioni che gli utenti possono scegliere in questo mese di ottobre spicca senza alcun dubbio la Special 70 Giga. Gl abbonati che optano per questa tariffa riceveranno chiamate no limits verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 70 Giga per la connessione di rete da utilizzare anche con la tecnologia del 5G.

Se la Special 70 Giga rappresenta un così grande vantaggio sul fronte della telefonia mobile, lo si deve anche al suo costo: solo 7,99 euro ogni mese. A questo prezzo c’è da aggiungere una componente una tantum di 10 euro per ricevere la SIM. I clienti che attivano una SIM con Vodafone, attraverso la Special 70 Giga, dovranno necessariamente effettuare la portabilità del numero da altro operatore, in primis da Iliad o anche da altri gestori come TIM e WindTre.

Infine, c’è da sottolineare una garanzia aggiuntiva per coloro che attivano la Special 70 Giga. In linea con le altre ricaricabili, anche in questa circostanza gli abbonati potranno optare su un costo bloccato della tariffa il primo semestre dall’attivazione della SIM. Vodafone, quindi, si impegna a non applicare alcun genere di rimodulazione né sui prezzi né sulle soglie di consumo per gli utenti.