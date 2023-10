L’operatore telefonico italiano TIM sta proponendo anche alcune promozioni molto interessanti. In particolare, per chi dispone o ha in mente di attivare un’offerta di rete fissa di TIM, potrà attivare inoltre un’offerta di rete mobile convergente con quest’ultima e con un costo mensile di appena 10 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, ecco la nuova offerta convergente con l’offerta di rete fissa a 10 euro al mese

Per tutti coloro che hanno attiva un’offerta di rete fissa di TIM e vogliono anche un’offerta di rete mobile, c’è ora disponibile una interessante offerta convergente. Si tratta in particolare dell’offerta mobile denominata TIM Opzione Mobile. Con quest’ultima, gli utenti dovranno pagare un costo di 10 euro al mese che verrà addebitato direttamente nella fattura dell’offerta di rete fissa.

Nello specifico, il bundle mensile dell’offerta convergente include ogni mese fino a 20 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali. Per chi ha attivo o attiverà TIM Unica Power, poi, i giga per navigare passeranno ad illimitati.

Gli utenti potranno attivare questa offerta convergente se avranno attiva un’offerta di rete fissa dell’operatore telefonico della gamma TIM WiFi Power, tra cui Smart, Top e All Inclusive. Tuttavia, ricordiamo che chi è già cliente mobile di TIM e vuole effettuare la convergenza dovrà pagare un costo di attivazione pari a 19,99 euro.

Ricordiamo comunque che l’operatore telefonico TIM sta al momento proponendo una super offerta di rete mobile. Si tratta dell’offerta denominata TIM Steel New GPRO ed è rivolta a chi proviene da altri operatori.